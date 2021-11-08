В Екатеринбурге рабочие приступили к строительству трамвайной ветки в Академический район

Проект строительства трамвайной линии стоит из четырех этапов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рабочие приступили к строительству трамвайной линии в Академический район города. На место уже привезли спец.технику, возведение объекта проходит по плану, который ранее составили в мэрии уральской столицы. Там предполагали, что процесс начнется в конце 2021 года. В сентябре парламентарии осмотрели места, где запланировано строительство, и обсудили прокладку трамвайного пути.

- Стартовала активная фаза земляных работ, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Проект строительства трамвайной линии стоит из четырех этапов. Второй этап уже прошел экспертизу. На очереди заключение муниципального контракта и непосредственно строительство. Сообщается, что протяженность однопутном исчислении – 8 километров 800 метров. Планируется, что стоимость ветки составит 2.8 миллиарда рублей.