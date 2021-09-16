Строительство путепровода финансируется из трех источников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге трамвайную ветку в Академический начнут строить к концу 2021 года. Такие сроки озвучили по время выездного заседания в районе. Парламентарии осмотрели места, где запланировано строительство, и обсудили прокладку трамвайного пути. На сегодняшний день проект развязки уже разработан.

- В 2022 году начнется строительство трамвайной линии. Предполагается, что она пойдет от перекрестка улиц Вильгельма де Геннина и Академика Парина до улицы Волгоградской, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Проект строительства трамвайной линии стоит из четырех этапов. Второй этап уже прошел экспертизу. На очереди заключение муниципального контракта и непосредственно строительство. Сообщается, что протяженность однопутном исчислении – 8 километров 800 метров.

Строительство путепровода финансируется из трех источников. федерального бюджета, регионального и городского.