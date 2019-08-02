Следом за Академическим: мэрия Екатеринбурга утвердила трамвайную ветку в Солнечный

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-02T13:41:40+03:00

К работам приступят в следующем году

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил трамвайную линию, которая свяжет микрорайон Солнечный с существующей транспортной инфраструктурой города.

Новая трамвайная ветка пройдет по улицам 2-я Новосибирская и Лучистая с временной организацией трамвайного кольца и конечного остановочного пункта на пересечении улиц Лучистой и Чемпионов.

- Общая площадь проектируемой территории – 25,13 гектаров, а протяженность трамвайной линии составит 1,8 километра, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Проект предполагает устройство на пути следования четырех остановок и регулируемых пешеходных переходов.

Вместе со строительством новой линии будет проведена реконструкция уже существующей улично-дорожной сети – в частности, нескольких перекрестков и улиц Лучистая и 2-я Новосибирская.

Напомним, что приступить к работам планируют уже в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU