В Екатеринбурге к Академическому и Солнечному пустят трамваи
К микрорайонам Академический и Солнечный подцепят трамвайные пути. Начать строительство планируется к 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
- Трамвайная линия в Солнечном соединит его с соседним районом Вторчермет. Она будет расположена по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой с конечной станцией в районе перекрестка улиц Лучистой - Чемпионов, - сообщили в мэрии. - Общая протяженность пути составит 1,8 км, на линии будет 4 остановки.
Жителей Академического с помощью трамвайной ветки хотят связать с центром. Она расположится на улицах Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и пройдет до Волгоградской. Общая протяженность пути - 4 км. На всем пути будет 11 остановок.
Сейчас проект выдвинут на общественное обсуждение. Специалисты обещают учесть все пожелания граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU