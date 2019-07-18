В Екатеринбурге к Академическому и Солнечному пустят трамваи

18 Июль 08:58 2019-07-18T14:32:47+03:00

Работы по строительству новых трамвайных путей в Академический и Солнечный начнутся с 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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К микрорайонам Академический и Солнечный подцепят трамвайные пути. Начать строительство планируется к 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

- Трамвайная линия в Солнечном соединит его с соседним районом Вторчермет. Она будет расположена по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой с конечной станцией в районе перекрестка улиц Лучистой - Чемпионов, - сообщили в мэрии. - Общая протяженность пути составит 1,8 км, на линии будет 4 остановки.

Жителей Академического с помощью трамвайной ветки хотят связать с центром. Она расположится на улицах Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и пройдет до Волгоградской. Общая протяженность пути - 4 км. На всем пути будет 11 остановок.

Сейчас проект выдвинут на общественное обсуждение. Специалисты обещают учесть все пожелания граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU