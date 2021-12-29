В Екатеринбурге из-за драки сотрудников ГИБДД всем полицейским запретили корпоративы

Из-за драки сотрудников ГИБДД проводят служебную проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на новогоднем корпоративе инспекторов ДПС, который проходил в ресторане, произошла драка двух сотрудников - майора и лейтенанта. После они написали друг на друга заявления.

Об этом стало известно руководству, которое приняло решение запретить праздничные мероприятия всем полицейским в городе. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

- По факту произошедшего инцидента между двумя сотрудниками руководством ГУ МВД по Свердловской области кадровому подразделению поручено провести служебную проверку и установить все обстоятельства произошедшего, а самое главное - точную причину конфликта. Если информация о рукоприкладстве подтвердится, последуют самые серьезные меры реагирования, - рассказал Валерий Горелых.

Он отметил, что меры коснуться, как фигурантов истории, так и их непосредственных начальников, за упущения в профилактической работе с подчиненными.