Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 декабря 2021 3:00

В Екатеринбурге из-за драки сотрудников ГИБДД всем полицейским запретили корпоративы

О конфликте стало известно, когда они написали заявление друг на друга
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Из-за драки сотрудников ГИБДД проводят служебную проверку

Из-за драки сотрудников ГИБДД проводят служебную проверку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на новогоднем корпоративе инспекторов ДПС, который проходил в ресторане, произошла драка двух сотрудников - майора и лейтенанта. После они написали друг на друга заявления.

Об этом стало известно руководству, которое приняло решение запретить праздничные мероприятия всем полицейским в городе. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

- По факту произошедшего инцидента между двумя сотрудниками руководством ГУ МВД по Свердловской области кадровому подразделению поручено провести служебную проверку и установить все обстоятельства произошедшего, а самое главное - точную причину конфликта. Если информация о рукоприкладстве подтвердится, последуют самые серьезные меры реагирования, - рассказал Валерий Горелых.

Он отметил, что меры коснуться, как фигурантов истории, так и их непосредственных начальников, за упущения в профилактической работе с подчиненными.