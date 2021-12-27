В Нижнем Тагиле горожане смогут проехать на трамвае бесплатно в новогоднюю ночь

При этом с 1 января общественный транспорт начнет работу по своему обычному графику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь появятся дополнительные рейсы трамваев, примечательно, что плату за проезд с горожан брать не будут. с 23:00 31 декабря до 03:40 1 января местные жители смогут прокатиться бесплатно. Согласно постановлению главы города На каждый маршрут выйдет по одному дополнительному вагону.

- Трамвай маршрута №3, который движется от Островского к Вые, сделает всего пять специальных праздничных рейсов. Трамвай №10 сделает два рейса и вернется в депо. Дополнительные рейсы также сделают трамваи №1, №12 и №15, - сообщают городские власти.

При этом с 1 января общественный транспорт начнет работу по своему обычному графику.