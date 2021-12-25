В Асбесте появится новое предприятие по производству спортивного магнезия

На нем будут работать около 200 новых специалистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская компания «Ультра Си» проектирует новый завод в Асбесте. Как сообщает глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram, производство будет выпускать спортивный магнезий для тяжелоатлетов, гимнастов и скалолазов.

- Причем новые технологии позволят выпускать продукцию «Ультра Си» вообще без остатков на выходе! «Это новые и суперэкологичные решения, —написал Евгений Куйвашев.

На сегодняшний день «Ультра Си» является небольшим промышленным производством под руководством Алексея Щелконогова. По данным губернатора, строительство предприятия завершится в 2026 году. На нем будут работать около 200 новых специалистов.