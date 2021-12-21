Невакцинированных студентов в Свердловской области планируют отстранять от учебы

Совершеннолетние студенты теперь тоже должны привиться от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном оперативном штабе рассказали, что будет с совершеннолетними студентами в вузах Свердловской области, которые не привьются от коронавируса.

- Невакцинированные студенты будут отстранены от учебы, - сказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.

На днях главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет. Первый компонент прививки от коронавируса учащиеся должны поставить до 1 февраля 2022 года, а второй – до 1 марта 2022 года.

В документе указано, что темпы вакцинации от коронавируса среди студентов остаются низкими. К 16 декабря в Свердловской области привито всего 45,3% студентов, это 37 159 человек.

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