Сложность в работе заключалась в коротких сроках заказа. Фото: пресс-служба УГМК

В Верхней Пышме появился памятник металлургам из бронзы и меди. Как сообщает УГМК его разместили на площади возле администрации.

- Высота памятника составляет 3,5 метра, общий вес 3,9 тонн. Её основная часть – фигура металлурга - выполнена из бронзы, а льющийся металл скульптор решил сделать из меди. Постамент высотой 3,7 м изготовлен из армированного агломерата с заполнением железобетоном, - рассказали в УГМК.

По словам скульптора Андрея Следкова, который создавала памятник, сложность в работе заключалась в коротких сроках заказа. Скульптуру создали меньше, чем за три месяца, из которых три недели разрабатывался эскиз, а остальное время ушло на изготовление деталей из меди, формовку, а также литье из бронзы и лепку в натуральную величину.

В будущем в сквере перед администрацией будут высажены деревья.