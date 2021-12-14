В Екатеринбурге депутат гордумы предложил исключить памятник Ленину из перечня охраняемых объектов

По словам Алексея Мещерякова, Владимир Ленин оказал негативное влияние на развитие нашей страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Мещеряков во время очередного заседания предложил исключить памятник Владимиру Ленину на площади 1905 года из перечня объектов культурного наследия из-за спорной личности российского революционера.

- Лично мое мнение, что это черная страница истории России. И как можно включать в перечень объектов культурного наследия памятник человеку, который уничтожал культуру страны и русских и во многом негативно оказал влияние на исход Первой мировой войны, - выразил свое мнение депутат.

Ранее Алексей Мещеряков чуть не стал инициатором скандала после того, как предложил запретить аборты и ввести экзамены по русскому языку для мигрантов, чтобы таким образом повысить рождаемость коренного населения России.