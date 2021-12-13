В Каменске-Уральском пожарные из горящей квартиры спасли человека

Из-за возгорания пожарно-спасательными подразделениями из дома были эвакуированы четыре человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском рано утром, 13 декабря, вспыхнула квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Лермонтова. В помещении загорелись личные вещи и мусор. Всего огонь распространился на площади пять квадратных метров.

- В 05:08 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Из-за возгорания пожарно-спасательными подразделениями из дома были эвакуированы четыре человека, в том числе ребенок. Кроме того из горящей квартиры звеном газодымозащитной службы был спасен человек.

Пожарные справились с огнем за восемь минут. Еще три минуты понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать возгорание. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 05:45.

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