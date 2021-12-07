В Екатеринбурге пассажирский автобус улетел в кювет

Фото: telegram-канал Екатеринбург №1

На выезде из Академического ночью, 7 декабря, в кювет улетел пассажирский автобус 46 маршрута. Авария произошла на Вильгельма де Геннина. Скорее всего, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

На место выезжали сотрудники госавтоинпекции. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД, в ДТП никто не пострадал.

Напомним, в понедельник утром, 6 декабря, водители встали в глухую пробку длиной в несколько километров из-за ДТП с автобусом. Авария также произошла на выезде из Академического.

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