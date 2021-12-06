Автомобилисты из-за ДТП не могут выехать из Академического

Из-за аварии автомобилисты встали в пробку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители утром, 6 декабря, встали в глухую пробку длиной в несколько километров на выезде из Академического.

Дело в том, что на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Академика Вонсовского произошло две аварии. Судя по Яндекс.Картам столкнулись автобус с легковым автомобилем и еще два легковых автомобиля.

Фото: Яндекс.Карты

В городской госавтоинпекции «КП-Екатеринбург» подтвердили информацию о ДТП и уточнили, что подробности произошедшего пока неизвестны - обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что в авариях никто не пострадал.

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