В Екатеринбурге реставраторы повредили объект культурного наследия

Фото: общественное движение "Уральский хронотоп"

В Екатеринбурге активисты общественной организации по защите культурного наследия «Уральский хронотоп» пожаловались на некачественную работу местных реставраторов. Как оказалось, во время восстановления дома купцов Ижболдиных, который находится на пересечении улиц Ленина и Хохрякова, специалисты повредили фигурные наличники.

- Наши памятники надо спасать не только от «инвесторов», но и от «реставраторов». Давно наблюдаем за этим объектом. Во время работ у него здорово повредили наличники, которые входят в состав предмета охраны. Отправляли обращение в Управление госохраны. Оказывается... работы согласованы, - негодуют общественники.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге объявили аукцион на реконструкцию Оперного театра. Начальная цена – 63,3 миллиона рублей. Подрядчик должен начать реставрацию 17 января 2022 года, а завершить ее до 15 ноября.