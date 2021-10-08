Оперный театр в Екатеринбурге отреставрируют за 63 миллиона рублей

На фасаде здания предстоит убрать трещины, реконструировать кирпичную кладку и штукатурку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге объявили аукцион на реконструкцию Оперного театра. Начальная цена – 63,3 миллиона рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

- Проведение ремонтных и реставрационных работ, в том числе мероприятий по капитальному ремонту, фасада и кровли объекта культурного наследия, - говорится в описании лота.

Прием заявок будет идти до 29 октября. Подрядчик должен начать реставрацию 17 января 2022 года, а завершить ее до 15 ноября.

Согласно документации, на крыше Оперного театра должны сделать водосток, разместить систему антиобледенения и поменять кровлю. Также подрядчик должен будет отреставрировать парапетные кирпичные столбы, балясины и перила.

Кроме того, на фасаде здания предстоит убрать трещины, реконструировать кирпичную кладку и штукатурку. Нужно будет покрасить фасад и восстановить гранитный цоколь.

Помимо этого, подрядчик займется дверными проемами, балконами и крыльцом. Также в планах есть реставрация скульптур.

В 2018 году Оперный театр в Екатеринбурге провел ребрендинг и поменял название на «Урал Опера Балет».Театр решили реставрировать. Ранее сообщалось, что проект реконструкции будет стоить 24 миллиона, а его разработка продлится до 25 декабря 2022 года.

Тогда в планах было обновить инженерные системы и противопожарную сигнализацию. Также собирались благоустроить территорию и организовать на ней функциональные зоны. А в зрительном зале хотели установить новые системы освещения, звука и видеопроекции.

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