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Недвижимость23 июля 2021 18:40

В Екатеринбурге отреставрируют Театр оперы и балета

В зрительном зале планируют установить новые системы освещения, звука и видеопроекции
Алена ЗАХАРОВА
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Больше года уйдет на создание проекта ремонта театра

Больше года уйдет на создание проекта ремонта театра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отреставрируют Театр оперы и балета, который в 2018 году провел ребрендинг, обрел новое имя - Урал Опера Балет.

Проект по реставрации театра будет стоить 24 миллиона, а его разработка продлится до 25 декабря 2022 года – об этом сообщает сайт госзакупок.

По плану в театре хотят обновить инженерные системы и противопожарную сигнализацию, а также благоустроить территорию и организовать на ней функциональные зоны. Помимо этого будет уделено внимание мероприятиям по обеспечению безопасности на случай чрезвычайных ситуаций и созданию доступа в театр инвалидам. В зрительном зале планируют установить новые системы освещения, звука и видеопроекции.

Екатеринбургский театр оперы и балета был построен в 1912 году по проекту инженера Владимира Семенова. Последний раз его капитально ремонтировали в 1982 году.