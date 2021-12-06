Молодой парень, мечтавший стать МЧС-ником, спас девочку, провалившуюся под лед

Фото: предоставила Светлана Чубурина.

Неожиданное спасение девочки произошло на Нижне-Исетском пруду еще 30 ноября. В тот вечер Иван Чубурин и его друг отправились провожать девушку, которая учится в 8 классе школы № 31. Неожиданно подростки начали баловаться.

- Девочка по глупости убежала от парней на лед. Смогла выбежать довольно далеко. А затем лед треснул и она провалилась. Ей было глубоко, и она успела даже воды наглотаться. Мой Ваня кинулся за ней, стал ее вытаскивать. Он смог выкинуть ее на лед, потом стал сам выбираться, - рассказала «КП – Екатеринбург» мама подростка Светлана.

Дети провалились под лед на Уктусе, недалеко от улицы Лыжников. Затем мокрый и замерзающий юноша стал звонить маме и рассказывать о том, что он спас подругу. Светлана выехала за сыном и забрала замерзшего Ивана домой. Пострадавшую по своей вине восьмиклассницу до дома подвезла классная руководительница.

Во время спасения дети не пострадали. По словам Светланы, ее сын очень скромный и не считает свой поступок героическим. Подросток учится в политехникуме, но раньше мечтал поступить в МЧС.

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