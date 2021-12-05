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Общество5 декабря 2021 10:24

В Екатеринбурге спасатели помогли рыбаку, который едва не ушел под лед

Неравнодушные жители были обеспокоены судьбой рыбака на тонком льду
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
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Екатеринбуржцы были встревожены за судьбу мужчины, который не шевелился и сидел на тонком льду. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбуржцы были встревожены за судьбу мужчины, который не шевелился и сидел на тонком льду. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге в начале декабря сохраняется аномально теплая погода, однако любители рыбалки не спешат уходить со льда. Одного из таких рыбаков-экстремалов пришлось вывести с Городского пруда спасателям сегодня утром, 5 декабря.

С рыбаком провели профилактическую беседу об опасности рыбалки на тонком льду. Фото: пресс-служба ГУ МЧС.

С рыбаком провели профилактическую беседу об опасности рыбалки на тонком льду. Фото: пресс-служба ГУ МЧС.

Екатеринбуржцы обеспокоились за жизнь мужчины, который не шевелился и сидел на тонком льду. Неравнодушные жители вызвали сотрудников МЧС на Городской пруд.

- На место незамедлительно выдвинулись спасатели. Они надели спецкостюмы, а для страховки на тонком льду взяли с собой спасательную верёвку. Добравшись до мужчины, они выяснили, что он – любитель подледного лова, - сообщили "КП-Екатеринбург" в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели благополучно вывели мужчину на берег. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели благополучно вывели мужчину на берег. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели благополучно вывели мужчину на берег. Кроме того, с рыбаком провели профилактическую беседу об опасности рыбалки на тонком льду. Ранее, сотрудники ведомства рассказывали, что с начала 2021 года на водоемах Свердловской области погибло 93 уральца.

В столице Урала продолжается оттепель, и столбики термометра сегодня показывают +2 градуса. Ранее, главный синоптик области Галина Шепоренко рассказала «КП-Екатеринбург», какая погода будет этой зимой и ждут ли нас снегопады.

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