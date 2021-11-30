Декабрь в Екатеринбурге и Свердловской области начнется с оттепели

Также главный синоптик Урала добавила, что по предварительным прогнозам эта зима будет обычной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале зима начнется с оттепели и без осадков. Но как рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, потепление с нами ненадолго. К середине декабря температура будет снижаться. Возможен гололед.

- Теплый воздух идет с районов Средиземного моря. Думаем, что такая погода продержится до 5 - 6 декабря. Затем, будет поступать свежий, прохладный воздух. Больше снега выпадет в северных районах области. Будьте внимательны,при снижении температуры возможен гололед.

Также главный синоптик Урала добавила, что по предварительным прогнозам эта зима будет обычной. Температура воздуха в середине декабря будет понижаться до 20 – 25 градусов. - Скорее всего, зима в этом году будет менее холодной, если сравнивать с предыдущей - добавила Галина Шепоренко.