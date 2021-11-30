В МЧС рассказали, сколько уральцев погибло на водоемах

Несчастных случаев на водоемах в 2021 году стало меньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несчастных случаев на водоемах в 2021 году стало меньше. Об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов на пресс-конференции в «ТАСС» - Урал. Сотрудники МЧС, полицейские продолжают патрулировать водоемы и предупреждать об опасности.

- Лед в этом году встает неспешно, зима не сразу наступила. Ежедневно до 60 патрулей проверят водные объекты. В сравнении с предыдущим годом гибель людей снижена на 10%, в прошлом году было 104 погибших. В настоящее время это 93 человека. Гибель детей снижена на 20%. С января 2021 года погибло 15 несовершеннолетних, а в прошлом году их было 19, - сообщил Алексей Морозов.

Кроме того, спасатели проводят профилактические мероприятия в школах. На уроках ребятам рассказывают о том, как оказывать помощь на водоемах, также им раздают памятки о поведении на воде. Всех рыбаков предупреждают о небезопасности нахождения на тонкой кромке льда. Так как теплые течения рек, все еще остаются опасными.

Административные штрафы за нарушение безопасности в 2021 году получили девять уральцев. Как отметил представитель МЧС, в небезопасный период чаще всего на лед выходят дети.