Главный синоптик рассказала, когда в Свердловской области закончатся ледяные дожди

Из-за смены температур и дождей дороги превратились в каток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Екатеринбурга и некоторых других городов Свердловской области начало зимы в этом году точно запомнится надолго из-за покрытых ледяной коркой автомобилей и катка на проезжей части и тротуарах. Все дело в том, что два дня подряд в городах региона проходили ледяные дожди, что, кажется удивительным для начала декабря. Однако главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко утверждает, что для этого периода такие осадки явление совсем не редкое.

- Не так часто бывает такая сильная гололедица, но оттепель и дожди для начала декабря нередкое явление. Они бывают и в другие месяцы уральской зимы, - рассказала Галина Шепоренко «КП-Екатеринбург». - Тепло на Урал принес мощный циклон, большую массу тепла подхватили и принесли с районов средиземноморья сильные ветра.

Совсем скоро циклон отступит и к концу недели неожиданное и непривычное потепление в регионе сменится похолоданием. Теплая погода продержится еще в субботу, а уже в воскресенье установится привычная температура для начала декабря.

- Подмораживать начнет в воскресенье. Следующая неделя будет по-зимнему умеренно морозной. Температура подтянется к норме и опустится до -10, -15 градусов в ночные часы и днем будет держаться на уровне -7,- 10 градусов, - рассказала Галина Шепоренко.

Напомним, ранее Галина Шепоренко рассказала «КП-Екатеринбург», какой будет эта зима, и ждать ли нам снегопадов, как в прошлом году.