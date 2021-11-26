Суд оставил под стражей главного уральского десантника

Адвокат хотел, чтобы Тетерина отправили под домашний арест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд оставил под стражей до 30 декабря 2021 года председателя союза десантников в Уральском федеральном округе Евгения Тетерина. Его подозревают в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере.

- Апелляционную жалобу адвоката оставить без удовлетворения, - зачитала решение судья.

Этот вердикт еще можно будет обжаловать в течение трех суток. Тетерин и его адвокат подавали апелляцию об освобождении его из-под стражи. Они хотели, чтобы Тетерина отправили под домашний арест. В суде говорили о медицинских показаниях и здоровье десантника. Кроме того, на заседании Тетерин заявил, что простыл в СИЗО и ему трудно говорить.

О задержании Тетерина стало известно 18 ноября 2021 года. Суд отправил под арест десантника на один месяц и пятнадцать суток. Сейчас его делом занимается Следственный комитет по Свердловской области. Информация по делу официально не разглашается.

Однако «КП Екатеринбург» выяснила подробности задержания председателя союза десантников в УрФО. Его задержали вместе с директором ООО «Уралщебень» Вячеславом Ивановым и еще одним посредником Ибадом Гурбановым. Их подозревают в передаче взятки в размере 4,5 миллионов рублей. Деньги предназначались надзорному ведомству. Взятка должна была помочь сокрыть ущерб экологии, который нанесло предприятие, занимающееся разработкой недр в Шабровском карьере.

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