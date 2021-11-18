Председателя союза десантников УрФО арестовали до января

Терентьев вину не признает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал на один месяц и пятнадцать суток председателя союза десантников в Уральском федеральном округе Евгения Терентьева. Ему предъявлено обвинение по статье 291.1 УК «Посредничество во взяточничестве». Сам Терентьев вину не признал.

- Уголовное дело, о котором идет речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается, - сообщили в пресс-службе СУ СК Следственного комитета по Свердловской области.

По данным «КП», речь идет о взятке в особо крупном размере. Терентьева задержали оперативники ФСБ.

Обвиняемый просил оставить его под домашним арестом или на свободе. В числе аргументов называлась необходимость получать инсулин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгению Тетерину 54 года. С 1986 по 1988 год он проходил военную службу в составе одной из самых воюющих частей ограниченного контингента советских войск в Афганистане – 345 гвардейского отдельного парашютно-десантного полка, в разведывательной роте. Участвовал в десятках боевых операций, в ходе которых получил два ранения и контузию. За мужество и героизм, проявленное при выполнении поставленных командованием задач, награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Тетерин также состоит в Общественной палате Свердловской области.