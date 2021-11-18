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Происшествия18 ноября 2021 6:03

В СК по Свердловской области прокомментировали задержание Евгения Тетерина

Главного десантника подозревают в посредничестве в передаче взятки
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Евгения Тетерина подозревают в посредничестве в передаче взятки

Евгения Тетерина подозревают в посредничестве в передаче взятки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следственном комитете по Свердловской области прокомментировали задержание главного десантника Евгения Тетерина.

- Уголовное дело, о котором идет речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщили «КП-Екатеринбург» в Ленинском районном суде сегодня Евгению Тетерину должны вынести меру пресечения. Его подозревают в посредничестве в передаче взятки. Сейчас он находится в суде.