Задержан главный десантник Екатеринбурга Евгений Тетерин

Евгения Тетерина доставили в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главного десантника Екатеринбурга Евгения Тетерина задержали по подозрению в посредничестве в передаче взятки. Сейчас он находится в суде. Сегодня ему должны вынести меру пресечения. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Ленинского районного суда.

- Уголовное дело, о котором идет речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается, - рассказали в СК по Свердловской области.

Главный десантник Свердловской области Тетерин также является членом Общественной палаты региона, имеет благодарность президента России.