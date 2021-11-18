Стали известны подробности дела главного десантника Екатеринбурга

Тетерин должен был передать деньги человеку, который в свою очередь планировал отдать их представителю надзорного органа Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» выяснила подробности задержания председателя союза десантников в Уральском федеральном округе Евгения Тетерина. Его задержали вместе с директором ООО «Уралщебень» Вячеславом Ивановым и еще одним посредником Ибадом Гурбановым по делу о передаче взятки в размере 4,5 миллионов рублей.

- Деньги предназначались для представителя одного из надзорных ведомств, - рассказал «КП Екатеринбург» источник.

По словам инсайдера, уголовное дело, которое завели на Тетерина, связано с Шабровским карьером, гендиректором которого является Гурбанов. Специалисты выявили, что предприятие, которое занималось разработкой недр в карьере, нанесло ущерб экологии в размере больше 400 миллионов рублей.

Источник добавил, что Тетерин должен был передать деньги другому человеку, который в свою очередь планировал отдать их представителю надзорного органа. Троих задержанных поместили в СИЗО до 30 декабря 2021 года.

- По данному уголовному делу, находящемуся в производстве следственных органов СК России по Свердловской области, по ходатайству следствия судом сегодня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу трем жителям Екатеринбурга в возрасте от 47 до 55 лет. Они, в зависимости от роли каждого, обвиняются в совершении двух преступлений коррупционного характера, - сообщает Следственный комитет по Свердловской области.

О задержании Евгения Тетерина стало известно в четверг, 18 ноября 2021 года. В этот же день Ленинский суд Екатеринбурга арестовал его на один месяц и пятнадцать суток.

Главного свердловского десантника подозревают в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере. Дело завели по статье 291.1 УК РФ. Сейчас оно находится в производстве регионального СК. Ведомство продолжает выполнять следственные мероприятия. Информация по делу официально не разглашается.

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