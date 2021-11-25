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Общество25 ноября 2021 9:19

Свердловский Роспотребнадзор хочет следить за «контактными» через телефоны

Это обсуждалось на закрытом совещании
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Предложение озвучил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских

Предложение озвучил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на закрытом совещании предложили следить через телефоны за теми, кто контактировал с больными коронавирусом. Об этом рассказал «КП Екатеринбург» депутат регионального Законодательного собрания Вячеслав Вегнер.

- Это его видение ситуации, как главного санитарного врача области, - рассказал депутат регионального парламента. – Но на сегодняшний день это технически невозможно исполнить. Нам что, всем по трекеру выдать?! Но предложение предусматривает отслеживать не только контактных, но тех, кто болеет дома в легкой форме. Чтобы они не могли пойти в торговый центр, кинотеатр или магазин. Это звучит логично.

Такое предложение озвучил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. На совещании присутствовали депутаты свердловского Заксобрания, представители Минздрава и Роспотребнадзора.

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали 734 случая заражения коронавирусом. Из них 123 приходятся на Екатеринбург. При этом 835 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии, 535 из них размещены в палатах реанимации, а 421 – подключены к аппаратам ИВЛ. Также за сутки от инфекции скончались 32 уральца.