Свердловский Роспотребнадзор хочет следить за «контактными» через телефоны

Предложение озвучил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на закрытом совещании предложили следить через телефоны за теми, кто контактировал с больными коронавирусом. Об этом рассказал «КП Екатеринбург» депутат регионального Законодательного собрания Вячеслав Вегнер.

- Это его видение ситуации, как главного санитарного врача области, - рассказал депутат регионального парламента. – Но на сегодняшний день это технически невозможно исполнить. Нам что, всем по трекеру выдать?! Но предложение предусматривает отслеживать не только контактных, но тех, кто болеет дома в легкой форме. Чтобы они не могли пойти в торговый центр, кинотеатр или магазин. Это звучит логично.

Такое предложение озвучил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. На совещании присутствовали депутаты свердловского Заксобрания, представители Минздрава и Роспотребнадзора.

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали 734 случая заражения коронавирусом. Из них 123 приходятся на Екатеринбург. При этом 835 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии, 535 из них размещены в палатах реанимации, а 421 – подключены к аппаратам ИВЛ. Также за сутки от инфекции скончались 32 уральца.