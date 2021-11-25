В Свердловской области зафиксировано еще 734 случая заражения COVID-19

Все ограничительные меры в Свердловской области пока сохраняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области по состоянию на 25 ноября 2021 года зарегистрировано 734 случая заражения коронавирусом за сутки, из которых 123 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Ревде, Кушве, Новой Ляле, Верхнемм Дуброво, Красноуральске, ЗАО Свободный, поселке Малышева, Полевском и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале составляет 175 691 человек, из которых 154 443 справились с COVID-19. За сутки врачи сняли диагноз у 485 человек.

Сейчас 835 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 535 из них размещены в палатах реанимации, 421 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились 32 случая гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 8 262 человека.