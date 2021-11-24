В Нижнем Тагиле при пожаре погиб мужчина

Прибывшие на место пожарные обнаружили тело мужчины, когда вскрыли горящую квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

При пожаре в Нижнем Тагиле, который произошел ночью, 24 ноября, в трехэтажном доме по улице Балакинская, 5 погиб 45-летний мужчина. Об этом пишет TagilCity.ru.

По данным издания, прибывшие на место пожарные обнаружили тело мужчины, когда вскрыли горящую квартиру. Возле погибшего стояло ведро с водой, что указывает на то, что он пытался сам справиться с огнем.

Причиной трагедии, по предварительной информации, стала непотушенная сигарета. Известно, что в этой квартире пожар происходит уже не в первый раз.

Напомним, ранее мы писали, что в доме на Балакинской загорелась квартира на первом этаже. Из здания эвакуировались 15 человек. Огонь распространился на площади пять квадратных метров - сгорели личные вещи хозяина квартиры. Прибывшие на место пожарные потушили пламя за четыре минуты.