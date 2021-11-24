В Екатеринбурге автобус столкнулся с двумя легковушками

Авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Бажова Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В центре Екатеринбурга утром, 24 ноября, автобус столкнулся с двумя легковушками. Об этом рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

- На перекрестке улиц Ленина и Бажова столкнулись автобус и две легковушки, - рассказали горожане.

Судя по фото, дорогу машины не поделили с автобусом 030 маршрута. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД, в аварии никто, к счастью, не пострадал. Водители самостоятельно обратились в бригаду по оформлению ДТП.

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