Агитпробег памяти жертв ДТП прошел в Нижнем Тагиле

В автопробеге приняли участие десятки автомобилей. Фото: Управление ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле провели агитационный пробег ко Всемирному дню памяти погибших и пострадавших в ДТП, во колонны ехал автомобиль городской ГИБДД.

В автопробеге приняли участие десятки автомобилей, к акции присоединились ДОО «Гармония» и «Детство». Об этом информирует портал TagilCity.ru.

По информации отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, за десять месяцев 2021 года на дорогах города произошло 180 ДТП, в которых пострадали 260 человек, 21 погиб.