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Общество20 ноября 2021 5:14

Агитпробег памяти жертв ДТП прошел в Нижнем Тагиле

С начала года в городе на дорогах погиб 21 человек
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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В автопробеге приняли участие десятки автомобилей. Фото: Управление ГИБДД по Нижнему Тагилу

В автопробеге приняли участие десятки автомобилей. Фото: Управление ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле провели агитационный пробег ко Всемирному дню памяти погибших и пострадавших в ДТП, во колонны ехал автомобиль городской ГИБДД.

В автопробеге приняли участие десятки автомобилей, к акции присоединились ДОО «Гармония» и «Детство». Об этом информирует портал TagilCity.ru.

По информации отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, за десять месяцев 2021 года на дорогах города произошло 180 ДТП, в которых пострадали 260 человек, 21 погиб.