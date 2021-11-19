В Екатеринбурге таксист въехал в отечественную легковушку

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге утром, 19 ноября таксист въехал в отечественную легковушку. Авария произошла на перекрестке улицы Таватуйской и Теплоходного проезда.

- Водитель автомобиля Volkswagen Polo двигаясь по улице Надежденская в сторону улицы Бебеля на регулируемом перекрестке улиц Таватуйская - Теплоходный проезд допустил столкновение с автомобилем Lada -2112, водитель которой совершал поворот налево на улице Теплоходный проезд, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

В аварии пострадала 21-летняя девушка - пассажирка автомобиля Lada. Ее доставили в 1 областную больницу, где медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и перелом левой руки.

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