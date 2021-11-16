"Это было очень жарко": Две травести-артистки из Екатеринбурга поразили Настю Ивлееву своим выступлением

Фото: скриншот видео

Травести-артистки из Екатеринбурга покорили внешним видом и танцами ведущую шоу «Королевские кобры» Настю Ивлееву. В этом проекте участвует 36 артистов, которые выступают в женских образах и поют под фонограмму. Кира Богема и Бомба Киберсиси участвовали в отборочных баттлах с другими артистками, но в финал они не прошли.

В одном из выпусков шоу «Королевские кобры» Кира Богема (известный в Екатеринбурге травести-артист Тимур Кидрачев – Прим. Ред.), выступил в шоу с петербургской артисткой со сценическим именем BAGOA Вячеславом Язовских. Участница из Екатеринбурга выступала в платье, украшенном неоновыми щитками. Однако, несмотря на то, что выступление Киры впечатлило Настю Ивлееву, зрители сделали свой выбор в пользу петербургской противницы. В конце баттла ведущая поблагодарила Киру Богему за участие.

- Это реально было очень жарко. Те эмоции, которые испытываешь при просмотре ваших баттлов, это невероятно! Это фантастика, у меня мурашки! Я даже залпом выпила шампусик, - сказала зрителям Настя Ивлеева после выступления Киры Богемы.

Еще одной участницей, которая не осталась без комплиментов ведущей стала екатеринбургская артистка Бомба Киберсиси. Под таким именем травести - дивы выступает Сергей Нечаев. Настя Ивлеева ласково нарекла артиста «Бомбочкой» и впечатлилась от его пышных форм. Бомба Киберсиси состязалась в танцевальном баттле с артисткой Айседорой Вулкан. Но зрителям приглянулась последняя травести-артистка.

-И вот уж киберсиси, так киберсиси. Я была просто в шоке. Я, как обычно, почувствовала себя неполноценно, - поделилась с публикой Ивлеева.

Фото: скриншот видео

На выпусках в YouTube с травести-артистами из Екатеринбурга уже больше 600 000 просмотров. О своем участии в шоу «Королевские кобры» Тимур Кидрачев и Сергей Нечаев пока рассказывать не могут. Известно, что помимо выступлений Тимур работает барменом, а Сергей ухаживает за дикими животными в местном зоопарке.