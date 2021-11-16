В Екатеринбурге расцвела необычная орхидея, которая пахнет шоколадом и ванилью

Растение пахнет шоколадом и ванилью. Фото: Евгений Савицкий

В оранжерее Ботанического сада УрО РАН расцвела «Стагнопея». «Стагнопея» – одна из самых необычных орхидей по способу роста и цветению. Ее особенность в том, что эти цветы с пестрой расцветкой пахнут шоколадом и ванилью.

- В оранжереях изумительно цветет крайне приятно пахнет орхидея «Стагнопея тигровая». У нее очень необычный ванильно-шоколадный аромат. Период цветения у стангопей длится недолго, но в это время растение вылядит очень эффектно. Родными местами обитания этой орхидеи - тропики Центральной и Южной Америки, - рассказал научный сотрудник Ботанического сада Евгений Савицкий.

В народе «Стагнопею» нередко называют «орхидея – бык». Это связано опять же с внешним видом растения. Венчик цветка диаметром 15-20 сантиметров имеет необычную форму и впечатляет расцветкой. Лепестки орхидеи окрашены в желто-оранжевый цвет с разбросанными по ним бардовыми пятнами. Тяжеловесная и громоздкая «губа» у основания светло-желтая, а к ней примыкают два серповидных рога.

Необычно и то, что этот цветок растет наклонно вниз или вбок. Поэтому орхидею выращивают именно в подвесных корзинках, в рыхлом субстрате. Одно соцветие орхидеи «Стагнопеи» может иметь от двух до десяти цветков.