Фото: скриншот приложения к постановлению

В Верх-Исетском районе появится улица в честь главного архитектора Екатеринбурга Геннадия Белянкина. Новое название получит участок от улицы Начдива Онуфриева до ЕКАД. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Согласно документу, ранее улица имела условное наименование «Верхнеуфалейская».

Отметим, Геннадий Белянкин занимал должность главного архитектора города с 1973 по 1996 годы. Среди его масштабных проектов - Дворец молодежи, киноконцертный театр «Космос», дворец культуры Уралмашзавода (совместно с архитектором Владимиром Шапошником). Не менее значимыми работами Геннадия Ивановича признаны памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу на Привокзальной площади (совместно со скульпторами Петром Сажиным и Владимиром Друзиным), мемориалы погибшим в Великой Отечественной войне уралмашевцам, а также преподавателям и студентам УПИ.

Также большой вклад как главный архитектор города Белянкин внес в проектирование архитектурно-художественных решений станций метрополитена.

Геннадий Белянкин скончался 22 августа 2011 года, он похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.