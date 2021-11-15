Уральские конфеты победили во всероссийском конкурсе

«Шишка в шоколаде» стала лидером в соревновании «Вкусы России». Фото: правительство Свердловской области
Конфеты «Уральская шишка в шоколаде» стали победителями II национального конкурса региональных брендов «Вкусы России» в номинации «Гастрономическая находка». Об этом сообщает правительство Свердловской области.
- Драже «Уральская шишка в шоколаде» появилось в линейке компании в 2013 году, это был первый подобный продукт в стране. В составе драже – только молодые сосновые шишки, сваренные в сиропе и натуральный шоколад из какао-бобов, - говорится в сообщении.
Победа в конкурсе гарантирует компании не только хорошую репутацию, но комплекс мер для продвижения бренда.
- Победа в данном случае - это не просто вопрос имиджа, это конкретные действия, направленные на повышение экономической эффективности сельхозтоваропроизводителей, — отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
В 2021 году Свердловская область представила на конкурсе Уральский мед, минеральную воду «Обуховская», Уральское варенье из одуванчиков, Уральские цукаты из ревня, мороженное и другие продукты.
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