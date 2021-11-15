Уральские конфеты победили во всероссийском конкурсе

«Шишка в шоколаде» стала лидером в соревновании «Вкусы России». Фото: правительство Свердловской области

Конфеты «Уральская шишка в шоколаде» стали победителями II национального конкурса региональных брендов «Вкусы России» в номинации «Гастрономическая находка». Об этом сообщает правительство Свердловской области.

- Драже «Уральская шишка в шоколаде» появилось в линейке компании в 2013 году, это был первый подобный продукт в стране. В составе драже – только молодые сосновые шишки, сваренные в сиропе и натуральный шоколад из какао-бобов, - говорится в сообщении.

Победа в конкурсе гарантирует компании не только хорошую репутацию, но комплекс мер для продвижения бренда.

- Победа в данном случае - это не просто вопрос имиджа, это конкретные действия, направленные на повышение экономической эффективности сельхозтоваропроизводителей, — отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

В 2021 году Свердловская область представила на конкурсе Уральский мед, минеральную воду «Обуховская», Уральское варенье из одуванчиков, Уральские цукаты из ревня, мороженное и другие продукты.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка