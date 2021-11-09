Введут ли в Свердловской области QR-коды в общественном транспорте: отвечает замгубернатора

Зоны COVID-free ввели с 30 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области не планируют введение системы QR-кодов в общественном транспорте. Недавно подобные ограничительные меры были приняты в Татарстане.

- На сегодняшний день вводить QR-коды в общественном транспорте мы не планируем, - пояснил заместитель губернатора Павел Креков.

Кроме этого чиновник отметил, что зоны COVID-free будут отменены только в случае кратного сокращения числа заболевших в сутки. За нерабочую неделю в регионе привились первым компонентом вакцины более 130 тысяч человек. При этом вакцины Спутник Лайт на Среднем Урале нет.

- Уменьшается нагрузка на стационарное звено. К концу недели хирургическое отделение больницы № 1 вернется к плановым операциям. Значительно возросли темпы вакцинирования. За неделю первым компонентом привились более 130 тысяч человек. Мы преодолеваем рубеж в 40%. Это говорит о том, что мы сможем за 1,5 месяца выйти на создание коллективного иммунитета, - добавил Павел Креков.

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