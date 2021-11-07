В городе продолжаются плановые проверки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшей ночью в столице Урала вновь прошли проверки проекта «Народный контроль». В результате чего в кафе по адресу Космонавтов 106/1 выло изъято 275 бутылок паленого алкоголя.

- Нами была выявлена точка, которая сбывала поддельный алкоголь, - подтвердил информацию региональный координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. - В ходе проверки были вызваны сотрудники полиции отдела №14. Ими было обнаружено большое количество поддельного алкоголя различных наименований и элитных марок. Там было вино, виски, коньяк, водка. Вся продукция была списана и изъята.

По словам Дмитрия Чукреева, кухня находилась в ужасных санитарных условиях. При этом у владельцев отсутствовали документы, а здание, в котором они открыли кафе стоит незаконно.

- Продавцу, который продал алкоголь грозит штраф от 30 тысяч рублей по ст. 14.17.1 о незаконной реализации алкогольной продукции. В случае повторного нарушения в его отношении будет возбуждено уголовное дело, - поясняет Дмитрий Чукреев. - Владельцам кафе грозит крупный штраф за незаконную предпринимательскую деятельность, за незаконное занятие земельного участка, за незаконную реализацию алкогольной продукции.

Также региональный координатор проекта «Народный контроль» добавил, что алкоголь был отправлен на экспертизу для выявления в нем веществ, предоставляющих угрозу для жизни и здоровья человека.

- Если такие вещества будут выявлены, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, - говорит Чукреев.

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