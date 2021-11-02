В Екатеринбурге появился арт-объект, посвященный программе «Девять с половиной»

Одна из работ нефестиваля посвящена программе Иннокентия Шеремета. Фото команды художников ПСЛЧ

В 2021 году на нефестивале «Штабель», который проводится в Екатеринбурге, участники оставляют в городе работы на тему «Свобода слова и права человека».

- Тема этого года возникла на фоне событий в России и мире в последние годы, возможно следующие темы будут возникать так же, как реакция на «сегодняшнюю действительность», - рассказывает Алек Девятаев, основатель проекта «Штабель» «КП-Екатеринбург».

Объект на здании по улице Испанских рабочих. Фото команды художников ПСЛЧ

Один из арт-объектов под названием «Платформа», посвящен телеведущему Иннокентию Шеремету и его программе «Девять с половиной». Работу сделали художники из команды ПСЛЧ.

- Передача эта, как минимум в сознании автора, стоит на одной полке с Ройзманом и майонезом ЕЖК, являясь, одним из проявлений уральской идентичности. Её абсолютно хулиганский стиль подачи, если не подкупал, то однозначно врезался в память, создавая некий оттиск, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Леонид, художник ПСЛЧ.

Работа расположена по адресу улица Испанских рабочих, 28. Ее можно найти в арке дома рядом с другими арт-объектами.