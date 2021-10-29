Жительницу Екатеринбурга будут судить за ДТП, в котором погиб человек

Обвиняемая признала свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 37-летнюю женщину за то, что она нарушила ПДД, и из-за этого произошла авария. В ДТП погиб мужчина, сообщает прокуратура Свердловской области.

По данным следствия, 19 августа 2021 года поздним вечером женщина села пьяной за руль Renault Sandero Stepway. На переднем сидении, рядом с ней сидел мужчина. Машина ехала по улице Сулимова в сторону Боровой.

Обвиняемая ехала по правой полосе по освещенной проезжей части. Впереди нее в левой полосе снижал скорость для поворота налево попутный Volkswagen Passat. При этом в правой полосе стояла комбинированная дорожная машина «МКДУ-1» с включенной аварийной сигнализацией и габаритными огнями.

- Обвиняемая имела возможность оценить дорожную обстановку и была обязана своевременно снизить скорость вплоть до остановки. Однако не приняла мер к снижению скорости и остановке, в результате чего допустила наезд на автомобиль «МКДУ-1», - говорится в сообщении прокуратуры.

В ДТП пострадал мужчина-пассажир, который ехал с обвиняемой. У него оказалась сочетанная тупая травма головы, туловища и конечностей. Он скончался на месте аварии.

Водитель Renault Sandero Stepway признала свою вину. Ее обвиняют по пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка