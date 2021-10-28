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Спорт28 октября 2021 20:11

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене уверенно переиграл подмосковный «Витязь»

Матч завершился со счетом 5:2
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Следующую игру подопечные Билла Питерса проведут против китайского «Куньлуня»

Следующую игру подопечные Билла Питерса проведут против китайского «Куньлуня»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» прервал двухматчевую серию поражений и уверенно обыграл подмосковный «Витязь» на домашней арене. Встреча завершилась со счетом 5:2

Все голы «Автомобилиста» были забиты разными игроками, в составе нашей команды отличились: Станислав Бочаров, Василий Филяев, Ефим Гуркин, Александр Щемеров и Брукс Мейсек. В составе гостей дважды огорчили Владимира Галкина Дамир Мусин и Нико Оямяки.

После этой игры «Автомобилист» продолжает удерживать пятую строчку восточной конференции, в активе команды из Екатеринбурга 27 очков в 24 проведенных матчах. Следующую игру подопечные Билла Питерса проведут против китайского «Куньлуня».