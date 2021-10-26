Зверьки с контактной фермы в Парке Маяковского переехали в фонд защиты животных под Сысертью

Птиц, кроликов и енотов перевезли в новое место быстро Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале зверьков, которые проживали в контактной ферме в Парке Маяковского Екатеринбурга, передали в фонд защиты диких животных «Альфа», находящийся под Сысертью. Смена дислокации связана с закрытием контактного зоопарка в уральской столице. Питомцы, которые выросли в неволе, обрели новый дом - Птиц, кроликов и енотов перевезли в новое место быстро. Оборудование небольшого зоопарка, среди которых мельница, качель, вольеры, кормушки для крупных животных, оказалось негабаритным. Председатель Свердловского РЭО Алексей Вихарев помог перевезти все конструкции в Сысертский район, - рассказывают в пресс-службе Свердловское отделение РЭО.

Представители экологического общества рассказали, что подопечная фонда медвежонок Маша уже облюбовала мельницу, ходит туда играть, и заверили, что у основателя фонда «Альфа» Кирилла Потапова все животные в надежных руках.