В Нижнем Тагиле парень умер от остановки сердца прямо на улице

Никаких подозрительных вещей при осмотре его тела найдено не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле вечером 25 октября на улице Ломоносова умер молодой человек. Парень шел по своим делам, как вдруг упал замертво и больше не поднялся. На место происшествия вызвали работников скорой помощи и полицейских. Его личность уже установили, это 22-летний уроженец Республики Башкортостан. Об этом пишет паблик Вконтакте «Инцидент. Нижний Тагил».

- Он шел, просто упал лицом вперед и умер. Я уже вышел на работу и смотрю, он лежит. Пульс прощупал - нет. Снял капюшон, а глаза открыты и уже мутные. Кроме разбитого от падения на асфальт подбородка, на первый взгляд у молодого человека не было никаких внешних повреждений, - рассказывает очевидец.

Чуть позже медики назвали причиной смерти молодого человека внезапную остановку сердца. Но чем она была вызвана, остается неизвестным. Никаких подозрительных вещей при осмотре его тела найдено не было.