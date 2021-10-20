На Урале с начала октября от отравления «паленым» алкоголем скончались 26 человек

Накануне стало известно о смерти еще четырех человек в Екатеринбурге и троих - Белоярском районе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Свердловской области с начала октября 26 человек скончались из-за употребления «паленого» алкоголя.

- Накануне стало известно о смерти еще четырех человек в Екатеринбурге и троих - Белоярском районе. Новые случаи не связаны с продажей контрафакта на Ботаническом рынке, - заявил координатор проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

Чаще всего суррогат попадает на прилавки ларьков, небольших магазинов. С владельцами точек проведут беседы, в которых объяснят, что нельзя закупать алкоголь в непроверенных местах. В Следственном комитете от комментариев воздерживаются.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге от отравления нелегальным алкоголем, который продавался на Ботаническом рынке, погибли 18 человек. По факту отравления метиловым спиртом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ. Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы.