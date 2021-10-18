Под Екатеринбургом горит лес на площади в 20 гектаров

За выходные площадь пожара выросла до 30 гектаров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Под Екатеринбургом рядом с поселком Приисковый в районе Шабровского продолжает гореть лес и торфяник. Местные жители сообщили об этом ИА «Уральский меридиан» еще 14 октября.
В понедельник, 18 октября, пожар продолжается, его площадь выросла до 20 гектар. Крупное возгорание тушат специалисты МЧС и Уральской авиабазы охраны лесов. Местность из-за пожара окутана сильным смогом.
Также продолжают гореть торфяники на южной окраине Екатеринбурга в микрорайоне Солнечный, где действуют несколько очагов пожара. Из-за возгорания Екатеринбургом утром 17 октября снова накрыло сильным смогом. В районе введен режим ЧС.
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