Завесить открытые окна мокрой марлей: как защититься от смога в Екатеринбурге

Смог опустился на город из-за тлеющих торфяников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Казалось бы лесные пожары, которые бушевали на Среднем Урале летом, побеждены. Дым от них больше не долетает с ветром до городов. Однако утром, 14 октября, жителей Екатеринбурга на улице опять встретил запах гари. Причем в некоторых районах он сопровождался плотной дымовой завесой, сквозь которую даже ехать на машине рискованно - ничего не видно. Как оказалось, причиной смога стали тлеющие торфянике в районе микрорайона Солнечный. Пока пожарные тушат его, «Комсомолка» узнала, что делать жителям Екатеринбурга, чтобы поменьше дышать гарью.

- Окна квартиры или офиса надо держать закрытыми в ночные и утренние часы - утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе, - объясняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном.

Пока город окутан смогом, нужно пить побольше жидкости, лучше всего простую чистую воду. В еде следует налегать на овощи и фрукты. А вот от курения лучше вообще отказаться - и так дыма вокруг слишком много. Алкоголя, кстати, тоже лучше временно не пить. Но не только вредных привычек сейчас надо избегать.

- Лучше отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки, - уточняют в МЧС.

Санитарные врачи в свою очередь рекомендуют отказаться временно от контактных линз - носить очки.

- Нужно больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы, делать влажную уборку, - говорят в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

В помещении надо проводить влажную уборку. Хорошо бы включить бытовые увлажнители или очистители воздуха.

- При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу, - добавляют спасатели.

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