В Екатеринбурге на торги выставили исторический памятник «Дом Маева»

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В Екатеринбурге на торги выставили исторический памятник культурного наследия «Дом Маева», который расположен по адресу Тургенева, 20-22. Начальная стоимость лота составляет восемь миллионов рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно до 12 ноября, а сам он пройдет 17 ноября.

- Чтобы участвовать в аукционе. необходимо иметь задаток в размере 1.6 миллиона рублей, что составляет 20 процентов от общей стоимости здания. Шаг аукциона составляет 400 тысяч рублей, - говорится на сайте МУГИСО.

Ранее стало известно, что Екатеринбургская городская дума на очередном заседании по муниципальной собственности определилась, какие памятники можно выставить на продажу. В окончательный список попали восемь архитектурных объектов. Их общая стоимость составляет порядка 60 миллионов рублей. Кроме того, в этот список попал архитектурный ансамбль из трех зданий на Добролюбова, 9, стоимость этого лота составит 145 миллионов.