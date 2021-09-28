В Екатеринбурге на аукцион выставят старинную усадьбу XIX века

Сейчас памятник культурного наследия XIX века «Усадьба Елизаветы Бородиной» находится в безвозмездном пользовании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургская городская дума на очередном заседании по муниципальной собственности определилась, какие памятники можно выставить на продажу. В окончательный список попали восемь архитектурных объектов. Заместитель начальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров предложил следующие варианты:

Помещение на первом этаже в доме на Орджоникидзе, 10

Пять помещений, площадью в «Доме Гофмейстера» на Малышева, 35.

Помещение в доме на Свердлова, 11.

Подвальное помещение на Верх-Исетском бульваре, 20а.

Помещение на 1 этаже в здании на Малышева, 23/Хохрякова,23.

Несколько помещений на цокольном,1-ом,2-ом этажах здания на Гоголя, 22.

Помещение на 2-ом этаже в жилом доме на Попова, 16.

Их общая стоимость составляет порядка 60 миллионов рублей. Кроме того, в этот список попал архитектурный ансамбль из трех зданий на Добролюбова, 9.

- Это самый крупный лот. Сейчас памятник культурного наследия XIX века «Усадьба Елизаветы Бородиной» находится в безвозмездном пользовании. Все это имущество продается за 145 миллионов рублей, - добавил Владимир Захаров.