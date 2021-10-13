На Урале осудили бездомного за то, что он убил знакомого и оставил его труп на кладбище

Его приговорили к семи годам колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

На кладбище в поселке Буланаш Артемовского района 27-летний местный житель без определенного места жительства Алексей Воробьев поссорился со своим 58-летним знакомым и убил его. Тело он оттащил вглубь кладбища и прикрыл ветками, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

- Между Воробьевым и местным жителем произошел словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый достал из кармана своей куртки нож и нанес им не менее 19 ударов, - говорится в сообщении прокуратуры региона.

Инцидент произошел 22 ноября 2020 года. Конфликт произошел из-за дележки денег от совместной сдачи вторсырья. Осужденный нанес удары ножом в область грудной клетки, брюшной и лобной области, по кистям и предплечью потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте. Воробьев ушел в свой шалаш.

- Распив пару бутылок пива, он пришел к выводу, что уйти от ответственности за содеянное ему все равно не удастся, поэтому по сотовому телефону позвонил в территориальный отдел полиции и сообщил об убийстве, - сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Осужденный сам встретил полицейских и показал им места преступления. Воробьева признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Приговор уже вступил в силу.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле 46-летенго мужчину обвиняют в том, что он убил своего собутыльника и закопал его тело в одной из могил на кладбище. Ранее мужчины не были знакомы. В квартире они пили алкоголь. Между собутыльниками произошла ссора. Обвиняемый несколько раз ударил ножом потерпевшего по шее и в живот. После этого он накинул на шею собутыльника фрагмент материи. Труп он решил спрятать.

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