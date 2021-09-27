В Нижнем Тагиле мужчину обвиняют в том, что он убил своего собутыльника и закопал на кладбище

На кладбище в поселке Отрадный нашли труп мужчины со следами насильственной смерти. Фото: Следственный комитет по Свердловской области

В Нижнем Тагиле 46-летенго мужчину обвиняют в том, что он убил своего собутыльника и закопал его тело в одной из могил на кладбище. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- 13 октября 2020 года в ОП № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» обратилась местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении ее бывшего супруга, - говорится в сообщении.

По ее словам, ее 49-летний бывший муж вышел вечером в магазин и не вернулся. Позже труп мужчины со следами насильственной смерти нашли на кладбище в поселке Отрадный.

По версии следствия, с вечера 12 октября до часа дня 13 октября 2020 года погибший был в гостях у обвиняемого в квартире на улице Юности в Нижнем Тагиле. Ранее мужчины не были знакомы. В квартире они пили алкоголь. Между собутыльниками произошла ссора. Обвиняемый несколько раз ударил ножом потерпевшего по шее и в живот. После этого он накинул на шею собутыльника фрагмент материи.

Потерпевший от полученных травм умер на месте. Обвиняемый решил скрыть свое преступление. Он погрузил тело в машину и вывез его в поселок Отрадный, где закопал в одну из могил на кладбище.

Мужчину обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Дело передали в суд. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка